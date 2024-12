"Tu serais notre Didier Deschamps": Marc Delire a un souhait pour 2025, Michel Preud'homme à la tête des Diables Rouges

Michel Preud'homme, sélectionneur des Diables Rouges, une possibilité pour 2025 ? Il y a quelques semaines, la rumeur avait gonflé, avant d'être démentie par l'Union belge. Cependant, des experts estiment encore que cette possibilité existe, comme Marc Delire, qui plaide pour l'arrivée de l'ancien entraineur du Standard à la tête de notre équipe nationale.

"Michel, je sais très bien que tu ne fais pas l'unanimité, que tu n'as peut-être pas non plus envie de devenir coach, pourtant tu as toutes les qualités parce que tu as le vice en toi. Tu pourrais être notre Didier Deschamps belge", clame-t-il, séduit par l'ancien gardien. "Il y a la chatte à Dédé, on aurait la chatte à Mimiche. Il faut que tu arrives ici et que tu persuades tout le monde et toi-même pour commencer que tu as la fonction, le charisme, la stature pour s'occuper de cette équipe nationale. Tu ne peux pas faire pire que l'autre. Ce n'est pas du racisme ni de l'ostracisme, mais j'en ai marre d'avoir des entraîneurs étrangers, j'ai envie d'avoir des belges qui se mouillent pour des belges", conclut-il.