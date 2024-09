Contrôle rapide, frappe parfaite: le très joli but de Jérémy Doku en Coupe de la Ligue

Face aux 'Hornets', pensionnaires de Championship (D2), les hommes de Guardiola n'ont pas dû attendre longtemps pour ouvrir le score. Jérémy Doku, après un travail de Jack Grealish, a inscrit le premier but du match (5e). Les 'Citizens' ont doublé la mise via Matheus Nunes pour se mettre à l'abri (35e). Après la montée de Pierre Dwomoh (82e), Watford a réduit l'écart via Tom Ince (86e).

Aston Villa s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition après sa victoire 1-2 face à Wycombe. Amadou Onana était titulaire et c'est Emiliano Buendia (56e) et Jhon Duran (85e) qui ont inscrit les but qualificatifs pour les 'Villans'. Leicester s'est qualifié après une séance de tirs au but (0-3) face à Walsall, Wout Faes restant sur le banc lors de la rencontre.