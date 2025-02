Coupe du Roi EN DIRECT: l'Atletico doit éviter le piège et pourrait se passer de Witsel pour y parvenir

> SUIVEZ LE MATCH EN DIRECT VIDÉO

Après deux victoires de rang, une face à Salzbourg 1-4 en Ligue des Champions, et une face à Majorque 2-0 en championnat, les hommes de Diego Simeone auront l'opportunité de continuer sur cette lancée dès ce soir en Copa Del Rey. L'Atletico Madrid réside à la deuxième place du championnat, à un point du Real.

Cependant, Getafe est aussi en grande forme et reste invaincu depuis six rencontres, avec notamment un nul décroché face au FC Barcelone et une large victoire à la Real Sociedad 0-3.