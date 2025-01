Coupe du Roi: le Barça écrase le Betis Séville et se qualifie pour les quarts de finale

Le score aurait même pu être plus lourd pour les Catalans, qui ont inscrit deux autres buts refusés pour hors-jeu (45e+4, 55e).

Même sans son buteur vedette Robert Lewandowski, sur le banc, le Barça s'est baladé sur sa pelouse du stade olympique de Montjuic avec des buts de Gavi (3e), Jules Koundé (27e), Raphinha (58e), Ferran Torres (67e) et Lamine Yamal (78e).

Le latéral français Jules Koundé, à nouveau décisif, est en effet passé à quelques millimètres de signer un superbe doublé, sur une deuxième offrande d'un Lamine Yamal encore une fois inarrêtable.

Bien lancé par un doublé d'Alexander Sorloth (8e, 29e s.p), l'Atlético Madrid, sans Antoine Griezmann, laissé au repos, n'a pas non plus eu de difficulté à se défaire d'Elche, club de deuxième division (4-0) et sera également au rendez-vous des quarts de finale.

Il s'agit de la 15e victoire consécutive toutes compétitions confondues pour l'Atlético, nouveau leader du championnat espagnol et équipe la plus en forme des grands championnats européens.

Le Real Madrid, opposé au Celta Vigo, tentera jeudi (21H30) de rebondir après sa débacle face au Barça en Supercoupe d'Espagne (5-2) pour rejoindre ses deux grands rivaux au prochain tour.