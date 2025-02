Courtois battu uniquement sur penalty, Mbappé égalise: le vainqueur du derby est Madrid est... le FC Barcelone

Le Real et l'Atlético Madrid s'affrontaient hier soir dans un derby au sommet de la Liga. Les deux clubs de la capitale étant respectivement premier et deuxième du championnat. Après 90 minutes, ils n'ont pas réussi à se départager, ce qui fait les affaires du Barça.

À la 35e minute de jeu, un contact était signalé dans la surface entre Aurélien Tchouameni et Samuel Lino. Après consultation du VAR, un penalty était accordé à l'Atletico et subtilement transformé par Julian Alvarez sur une panenka (35e, 0-1). Courtois ne pouvait rien faire. Les équipiers d'Axel Witsel, qui est demeuré sur le banc tout le match, ont conservé cet avantage jusqu'à la pause.

Le Real Madrid et l'Atlético Madrid ont partagé l'enjeu 1-1 dans le match au sommet de la 23 journée du championnat espagnol de football. Le Real conserve sa place de leader (50 points) avec une unité d'avance sur l'Atletico, 2e avec 49 points.

Le Real se ressaisit

Rentrés au vestiaire sous les sifflets, sûrement plus destinés à l'arbitre qu'aux joueurs, les hommes de Carlo Ancelotti sont revenus forts en seconde période et ont logiquement égalisé, grâce au 23e but de la saison de Kylian Mbappé (son 16e en championnat), bien placé pour rabattre du droit un ballon repoussé par Oblak (50e, 1-1).

Juste après ce but égalisateur, c'est Jude Bellingham qui se mettait en évidence mais sa tête atterrissait sur la barre transversale de Jan Oblak (51e). Le milieu anglais se procurait encore une occasion franche à la 58e, mais sa frappe dans la surface était facilement interceptée par le gardien des Colchoneros.

Les Merengues tentaient encore de prendre l'avantage par Vinicius (72e) et Rodrygo (83e), mais buttaient sur un bon Jan Oblak.

Un partage entre les deux clubs madrilènes qui pourrait permettre au FC Barcelone (3e avec 45 points) de se rapprocher du duo de tête du championnat en cas de victoire au FC Séville, dimanche soir à 21h00.

"Les joueurs sont déçus, car ils estiment qu'ils méritaient de gagner. Nous en étions très proches, car nous avons eu un contrôle total du jeu en deuxième mi-temps. Mais nous pouvons être satisfaits, car nous restons leaders", a déclaré l'entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti.