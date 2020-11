Le fils de Cristiano Ronaldo BRILLE à la Juventus: en 23 matchs, il a marqué 58 buts (vidéo)

Visiblement, le football se transmet de père en fils chez les Ronaldo. Cristiano Jr, âgé de 10 ans, brille déjà avec les jeunes de la Juventus, où il est tout simplement excellent.

Cristiano Ronaldo Jr évolue avec les U9 de la Juventus. Âgé de seulement 10 ans, il fait déjà tourner la tête de ses adversaires. Et pour cause: le joueur est absolument saisissant. Dans un style semblable à celui de son papa, Cristiano Jr fait régulièrement mouche cette saison.

Ses statistiques sont d'ailleurs hallucinantes, avec 58 buts et 18 passes décisives en seulement 23 matchs. De quoi s'attirer les louanges de son propre papa, Cristiano Ronaldo. "Il dit qu'il va être meilleur que moi, mais je pense que c'est difficile. Il joue pour la Juventus et s'adapte très bien - cela a été plus facile pour lui que pour moi. Il joue pour la Juventus et ressent aussi la pression et il aime ça", a expliqué le Portugais à BeIN Sports.

Pas certain que le ressenti soit le même chez ses adversaires.