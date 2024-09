Demande de sextape, propositions de massage: un formateur du PSG face à la justice pour corruption de mineurs

Le PSG est au cœur d'une sombre affaire. C'est ce qu'a révélé le média français RMC, qui annonce que le club a écarté un de ses formateurs. Cet homme de 27 ans est même désormais face à la justice pour corruption de mineurs de plus de 15 ans. Il était professeur de management au sein du centre de formation parisien.

Selon les différents témoignages, 6 au total, le professeur aurait commencé à aborder des joueurs âgés de 14 à 16 ans dès son arrivée au centre de formation, il y a un an. Les victimes dénoncent une proximité malsaine entre le formateur et les jeunes. Il aurait par exemple proposé à un joueur qu'il filme une sextape avec sa petite amie et lui envoie dans la foulée, après avoir interrogé d'autres joueurs sur leur vie sexuelle. Il aurait aussi fait des bisous dans le cou, proposé des massages et même de lécher les pieds de certains de ces jeunes. Les faits remonteraient à l'automne 2023.