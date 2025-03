"Deux années que je n'ai pas appréciées": Lionel Messi se lâche et règle ses comptes avec le PSG

Lionel Messi a révélé qu'il n'avait pas été heureux "au quotidien" pendant ses deux années passées au Paris Saint-Germain et qu'il s'épanouit maintenant sur et en dehors du terrain à Miami.

Messi a aidé Miami à remporter le Supporters' Shield de la MLS en 2024 avant d'être éliminé des play-offs par Atlanta United. Il a déclaré que sa famille appréciait également la vie en Floride. "J'ai aimé l'idée de venir aider le club à devenir plus grand et je savais aussi que c'était une ville que ma famille et moi apprécierions. Même si je ne connaissais pas très bien la ville, j'ai pensé que c'était le bon moment, et je ne le regrette pas, bien au contraire".

L'Argentin a passé 21 ans au FC Barcelone où il a remporté quatre Ligues des champions, LaLiga à dix reprises et sept Coupes d'Espagne avant de devoir quitter, en août 2021, le Barça aux prises avec de gros soucis financiers.