Il s'était emporté: Lionel Messi mis à l'amende pour un mauvais geste envers un entraineur adjoint

Extra-sportivement, cette fois, Lionel Messi a également été sanctionné par la MLS pour un mauvais geste sur Mehdi Ballouchy, membre du staff de New York City. La 'Pulga' lui avait attrapé la nuque après le match nul entre les deux équipes. Le championnat nord-américain a décidé de sévir en lui affligeant une amende, dont le montant n'a pas été dévoilé, comme c'est toujours le cas en MLS.

The MLS Disciplinary Committee fined Lionel Messi an undisclosed amount for violating the hands to the face/head/neck of NYCFC assistant Mehdi Ballouchy pic.twitter.com/iLOfmDyJ6g