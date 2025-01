Deux géants pour un titre: le Real Madrid et le Barça se retrouvent pour un Clasico explosif en Supercoupe d'Espagne

> Suivez la finale sur RTL Play dès 19h55

"Nous avons fait une évaluation assez claire de cette défaite (4-0 lors de la 11e journée de Liga, NLDR). Nous avons bien commencé et nous nous sommes effondrés en deuxième mi-temps. Nous devons reproduire les bonnes choses que nous avons faites et éviter les erreurs commises. Un Clasico est toujours un Clasico, encore plus s'il s'agit d'une finale. Jouer contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial", a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

"C'est une finale, nous sommes très proches d'un nouveau titre et nous ne pensons qu'au positif. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. (...) C'est un match qui n'est pas prévisible. Nous savons ce que nous devons faire pour réduire les risques, mais personne ne peut prédire le résultat. La seule chose que nous pouvons contrôler c'est notre performance sur le terrain, et je suis persuadé qu'elle sera très bonne", a-t-il ajouté.