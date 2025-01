Place au Clasico: le Real Madrid fait le job et rejoint le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne

Le Real Madrid affrontait Majorque ce jeudi soir, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. L'ambition était connue: rejoindre la finale et se projeter sur un nouveau Clasico contre le Barça, qualifié hier contre Bilbao.

Dominateur, le Real Madrid s'est procuré les plus grosses occasions de la rencontre, mais se montrait parfois un poil fébrile défensivement. Peu après l'heure de jeu, Bellingham profitait d'une partie de ping-pong dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 63e). Un but contre son camp, inscrit dans les dernières minutes, assurait le succès des Madrilènes, qui s'offraient même un troisième but à la 95ème, sur un but de Rodrygo.