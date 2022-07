Eden Hazard pourrait renaître... depuis le banc: le plan étonnant du Real Madrid pour le Diable Rouge (photo)

La saison à venir sera sans doute un tournant décisif pour Eden Hazard. Peu convaincu et peu utilisé depuis son arrivée au Real Madrid, le Diable Rouge aspire à une renaissance intégrale. Libéré de sa plaque dans la cheville, il avait livré des prestations rassurantes avec l'équipe nationale en Ligue des Nations. De quoi donner confiance au Real Madrid et à son entraîneur, Carlo Ancelotti.

Selon le journal AS, l'Italien a même une idée derrière la tête. Dans ses colonnes, le journal espagnol affirme qu'Ancelotti a opté pour une approche différente concernant Hazard. "Un nouveau rôle pour Hazard", titre même le quotidien, avant de détailler ce plan. Eden Hazard deviendrait la première solution de rechange de Karim Benzema, qui sera davantage préservé en vue de la coupe du monde. Même s'il séduit cet été en préparation, le Belge sera donc cantonné à un rôle de joker de luxe, mais dans une position de faux numéro neuf, avec des qualités techniques, physiques et mentales retrouvées.

"L’irrévérencieux Hazard de Chelsea aspire à revenir et Ancelotti lui ouvre la porte avec ce nouveau rôle. De cette façon, Hazard pourra ajouter une dimension à son jeu, ce qui lui ouvrira davantage de portes pour trouver la continuité et la régularité", explique le journal AS. Ancelotti serait rassuré par la confiance retrouvée d'Hazard, prêt à tout pour retrouver un niveau comparable à celui qu'il avait en Angleterre.

La décision aurait été prise en analysant la concurrence, avec Vinicius intouchable sur le côté droit et trois ailiers droits privilégiés à Hazard. Reste à espérer que le Diable Rouge lui donne une bonne raison de le faire débuter.