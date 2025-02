Édito: Neymar, le génie n’est pas mort (et ça fait plaisir)

Face à l’Internacional de Limeira ce dimanche, Neymar a marqué un but et délivré deux passes décisives en … une mi-temps avec son club de Santos. Une preuve supplémentaire que le Brésilien a très vite retrouvé ses marques dans son club formateur mais aussi tout simplement le plaisir de jouer.

Il fait partie de ces joueurs capables de vous faire lever de votre fauteuil en une fraction de seconde, grâce à un dribble dont il a le secret ou à un but de classe mondiale. Et ça, on l’avait oublié ces derniers temps.

Les doutes à son sujet étaient nombreux : après cette longue période de doute, parviendra-t-il à retrouver un niveau suffisant ou même simplement l’envie de se battre pour l’atteindre ? La réponse est oui.

Face l’Internacional de Limeira ce dimanche (victoire 0-3 de Santos dans un match comptant pour le championnat de l’Etat de São Paulo), Neymar a, brassard de capitaine autour du bras, montré la voie en donnant deux passes décisives sur corner et en marquant… sur un corner direct. Le tout en une mi-temps seulement ! Cela porte son bilan à 2 buts et 3 assists en 7 matchs avec le club brésilien.

Neymar a retrouvé l’essentiel

Juste avant d’inscrire le 2e but du match, le Brésilien a été hué par le public adverse. Il les a chambré en leur montrant qu’il n’entendait rien, qu’il fallait faire plus de bruit. Il a marqué inscrit ce fameux corner rentrant, son premier en carrière, avant de retourner près des supporters pour les taquiner de nouveau. Du Neymar 100% pur jus, le signe qu’il est de retour et qu’il se sent (enfin) bien.

Alors certes, le Brésilien ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Certes, il ne portera certainement plus jamais le maillot d’un grand club européen. Mais finalement, peu importe. À 33 ans, Neymar a retrouvé l’essentiel : le plaisir de jouer. Merci de nous en faire profiter.