Euro-2024: l'Angleterre qualifiée sans convaincre

En tentant de procéder en contre, les Slovènes ont néanmoins exposé leur limite offensive n'approchant qu'à de trop rares occasions, stériles, le but de Jordan Pickford, le gardien anglais.

Troisièmes de ce groupe de l'ennui, dans lequel Danois et Serbes, dans l'autre rencontre mardi, n'ont pas réussi non plus à se départager ni à inscrire le moindre but, leur bonheur était ailleurs, quand au coup de sifflet final de Clément Turpin, l'arbitre français de la rencontre, ils ont explosé de joie, communiant de longues minutes avec leurs supporters venus en nombre.

De l'autre côté, les fans anglais avaient déserté le stade, ruminant une nouvelle contre-performance des leurs dont ils attendent désespérément le jour de gloire.