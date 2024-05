Euro-2024: N'Golo Kanté, la surprise du chef

Absent depuis deux ans en Bleu, N'Golo Kanté effectue un retour fracassant et inattendu dans la liste de Didier Deschamps pour apporter son expérience et sa bonne attitude au groupe pour l'Euro-2024.

Kanté n'a plus porté le maillot Bleu depuis France-Danemark (défaite 2-1) le 3 juin 2022, cela fera plus de deux ans lors du match amical contre le Luxembourg, le 5 juin à Metz.

"DD" n'a pas de doute non plus sur la capacité de son joueur à se refondre dans le groupe. "Au-delà de ses qualités, c'est un ange, tous les joueurs l'aiment bien dans le groupe. NG ça va tout le temps".

Mais Pogba est suspendu pour quatre ans pour dopage et ne jouera probablement plus en équipe de France, Aurélien Tchouaméni est blessé et incertain pour la finale de Ligue des champions avec le Real Madrid le 1er juin, contre Dortmund, et Warren Zaïre-Emery n'a que 18 ans.

L'expérience et l'intelligence d'un récupérateur du volume de N'Golo Kanté feront donc du bien aux Bleus. Les plus anciens n'ont pas oublié qu'ils chantaient en 2018 dans le car en Russie: "Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi".

- "Aguerri" -

En novembre, le sélectionneur avait expliqué que l'éclosion de Warren Zaïre-Emery (18 ans) "ne clôt pas le débat, je n'ai pas changé de position par rapport à +NG+" et ses 53 sélections (2 buts)".

"L'option prise après la Coupe du monde était de donner du temps de jeu à ceux qui étaient là pour qu'ils s'aguerrissent, Warren en fait partie", ajoutait-il.

Mais le coach assurait déjà: "NG joue, fréquemment, des fois des matches tous les quatre jours".

"Je ne sais pas quelle situation j'aurai en mai quand il faudra faire la liste", glissait Deschamps, de façon prémonitoire.

Il répétait que "NG est toujours sélectionnable d'ici là", rappelant que "pour l'instant l'option est d'aguerrir ceux qui ont de l'expérience".

Kanté "est aguerri aux grandes compétitions, Paul (Pogba) aussi (c'était avant sa suspension pour dopage, NDLR)", insistait Deschamps. Il préférait que "d'autres comme Warren puissent emmagasiner de l'expérience avant le moment de la liste finale".

En septembre aussi Deschamps avait été interrogé sur l'avenir de Kanté en Bleu. Il défendait "un championnat avec des joueurs d'un bon niveau", dont Karim Benzema à Al-Ittihad, actuellement blessé.

Le nom de Kanté était revenu dans les listes possibles au sortir de l'été. Mais l'entraîneur avait estimé "qu'il avait besoin d'enchaîner encore. Et les joueurs pendant son absence ont répondu à mon attente. La possibilité de leur offrir d'accumuler encore de l'expérience est importante".

"Mais NG, c'est NG. Avec le vécu qu'il a avec nous...", avait ajouté Deschamps. "Je l'ai déjà dit, je le répète, pour moi NG reste sélectionnable à tout moment". Et le revoilà.