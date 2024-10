Il aurait jeté un téléphone rempli de preuves: un joueur de West Ham banni à vie pour une affaire de paris sportifs ?

Lucas Paqueta pourrait être banni à vie et privé de football dans les prochains mois. Le joueur brésilien d'Aston Villa est visé pour une enquête le liant à des paris sportifs.

L'affaire Lucas Paqueta rebondit une nouvelle fois. Le joueur brésilien de West Ham est poursuivi pour des suspicions de participation à des paris sportifs, ce qui est totalement illégal pour des joueurs professionnels. Concrètement, le milieu de terrain aurait pris des cartons jaunes pour permettre à des amis de gagner de l'argent sur des paris sportifs définis à l'avance.

Pour les biens de l'enquête, le téléphone du joueur a notamment été saisi par la justice. Selon le journal The Sun, ce qu'il s'est passé après fait encore monter un peu plus la pression sur les épaules du joueur. En effet, Paqueta aurait d'abord acheté un second téléphone le temps de l'enquête. Mais une fois que la police lui a rendu l'appareil saisi, il s'en est immédiatement débarrassé, empêchant d'éventuelles recherches complémentaires.