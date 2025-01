Il est bien de retour: Kylian Mbappé claque un triplé face à Valladolid et fait taire les sceptiques

Avec un triplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a surclassé Valladolid (0-3) samedi soir lors de la 21e journée de Liga. Thibaut Courtois et ses coéquipiers comptent 49 points en tête du championnat, soit quatre de plus que l'Atlético, qui n'a pris qu'un point contre Villarreal dans l'après-midi (1-1), et dix de plus que le FC Barcelone.

Courtois s'est illustré en début de rencontre en détournant une tête au premier poteau de David Torres (2e).

Buteur à trois reprises (30e, 57e, 90e+1), Mbappé s'est offert son premier triplé depuis mars 2024 et une large victoire 2-6 du Paris Saint-Germain à Montpellier en mars 2024. L'attaquant français compte désormais 15 buts en Liga, un de moins que le meilleur buteur Robert Lewandowski (FC Barcelone).

Valladolid a terminé le match à dix après un deuxième carton jaune reçu par Mario Martin (90e).