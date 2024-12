Il est vraiment inarrêtable: Charles De Ketelaere plante un nouveau doublé en Italie

L'Atalanta Bergame rencontrait ce mercredi soir Cesena lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Italie. Titulaire, Charles De Ketelaere a largement participé à la victoire 6-1 des siens, inscrivant un doublé (8e et 35e). Davide Zappacosta (4e), Lazar Samardzic (27e, 71e) et Marco Brescianini (54e) ont marqué les autres buts de la rencontre. Joseph Ceesay a marqué l'unique but de Cesena à la toute fin de match (90e).