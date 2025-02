Il marche dans les pas de Vertonghen et Alderweireld... à 16 ans: qui est Jorthy Mokio, la nouvelle pépite belge de l’Ajax ?

Ce jeudi, l’Union Saint-Gilloise défie l’Ajax en barrages de l’Europa League. Une rencontre que pourrait disputer Jorthy Mokio, un (très) jeune défenseur belge qui fait de plus en plus parler de lui.

A 16 ans et 346 jours, Jorthy Mokio est devenu le 2e plus jeune joueur à commencer un match de Eredivisie pour l’Ajax. C’était le week-end dernier, contre le Fortuna Sittard. Seul le grand Clarence Seedorf le devance dans ce classement. Une statistique qui vous situe un peu le bonhomme, et les attentes, les espoirs qu’il y a autour de lui.

Formé du côté de la Gantoise, il avait déjà eu l’occasion de fouler les terrains avec une équipe première, celle des Buffalos, en fin de saison dernière. Une façon de récompenser le jeune talent, mais aussi de l’amener à signer un contrat. Malgré les gros efforts de la direction gantoise, Mokio et son clan rejettent la proposition et quittent le club: direction les Pays-Bas et l’Ajax malgré le grand intérêt du FC Barcelone notamment.