Il n'arrive pas à s'en débarrasser: propriétaire d'un club espagnol, Ronaldo veut revendre pour un nouvel objectif

D'attaquant de classe mondiale à propriétaire d'un club, il n'y a qu'un pas. Seulement, Ronaldo avait visiblement plus de facilité à se débarrasser des défenseurs que de son club.

Ronaldo Nazário, propriétaire du Real Valladolid depuis 2018, tente de vendre le club mais peine à trouver un acheteur sérieux. L'ancien attaquant brésilien a confié au journal Marca qu’il a reçu des propositions, mais qu’aucune ne correspond à ses attentes : "J’ai reçu des offres qui ne correspondent pas à la valeur du club. Il y a des rumeurs, et nous travaillons tous les jours pour améliorer le club. Le prochain propriétaire le trouvera en bon état. Je ne sais pas quand ce sera le cas. Pour l’instant, il y a des discussions, nous parlons avec des gens."

Alors que Valladolid est en grande difficulté en Liga – dernier du classement avec seulement quatre victoires cette saison –, Ronaldo Nazário est de plus en plus critiqué par les supporters. Il ne s’est pas rendu dans la ville depuis près de trois mois et a récemment fait une brève visite pour rencontrer les joueurs avant un match crucial contre Valence.