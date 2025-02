Il pourrait toucher... un milliard d'euros: Vinicius reçoit une offre phénoménale qui fait trembler le Real Madrid

Faire venir un tel joueur n'est pas une tentative innocente. L'idée serait même d'en faire un ambassadeur de la future Coupe du monde 2034 organisée en Arabie saoudite. Pour y parvenir, les Saoudiens sont prêts à sortir le chéquier, avec un contrat en or massif offert à la star du Real Madrid. Ce dernier, sur la table depuis un an et demi, atteindrait le milliard d'euros de revenus sur 5 ans. Soit 200 millions d'euros par an, un salaire qui se rapproche de celui perçu par Cristiano Ronaldo par exemple.

Selon Marca, un accord financier aurait été trouvé lors d'une réunion à Prague entre les agents du joueur et les investisseurs saoudiens. Toutefois, son éventuel futur club n'est pas encore connu, et c'est le PIF qui déciderait du futur club de Vinicius. Marca annonce qu'il ne manquerait plus que l'aval du joueur. Même si ce dernier ne négligerait pas l'impact qu'un tel transfert aurait sur son image.

Il voudrait faire passer ce potentiel départ pour une décision sportive et personnelle. Comment ? En avançant l'argument du racisme subit en Espagne et son traitement dans les stades de Liga.

"J'espère que je pourrai rester ici longtemps"

Après la victoire face à Manchester City en Ligue des Champions mardi soir, Vincius s'est exprimé sur sa situation. "J'ai un contrat jusqu'en 2027, mais j'ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps, pouvoir écrire l'histoire et recevoir l'affections des fans aux côtés du président, de tous les joueurs et du staff technique. Et si Dieu le veut, j'epère que dans les prochains jours toutes les négociations pourront être résolues et que je pourrai rester ici longtemps."

Selon As, le président du Real Madrid Florentino Pérez, aurait demandé au Brésilien le montant qu'il souhaitait obtenir pour prolonger son contrat. Une contre-offensive que le clan Vinicius aurait déja évaluée avec une proposition envoyée au président merengue. Tout est donc encore possible dans ce dossier !