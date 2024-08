Ils auront désormais l'obligation... de tout arrêter: le drôle de plan du Real Madrid pour reposer ses joueurs

Les clubs et les joueurs n'en peuvent plus. Le calendrier du football fait de plus en plus souvent débat, alors que les joueurs et les dirigeants de clubs ne cessent de demander d'alléger le programme, avec chaque année, de plus en plus de matchs. C'est notamment le cas sur la scène internationale, avec une Ligue des Nations rallongée et, par exemple, la mise en place d'une Coupe du Monde des clubs dès l'été prochain.

Résultat: les joueurs doivent parfois jouer jusqu'à 80 matchs par an et n'ont plus le temps de se reposer, faisant baisser le niveau de jeu. C'est ce qu'a encore déclaré Dani Carvajal, le défenseur du Real Madrid, il y a quelques jours. D'autres stars ont déjà tenu le même discours ces derniers mois. Pour les clubs, il devient donc important d'innover et de trouver des solutions pour soulager les joueurs.