Ils ont fait la même célébration: quand Dries Mertens s'amuse avec son fils à l'entraînement du Galatasaray

Dries Mertens continue de s'amuser. Le Diable Rouge de 37 ans a prolongé d'un an au Galatasaray l'été dernier et continue d'y obtenir du temps de jeu. Il est même régulièrement titulaire et compte encore 4 buts et 6 passes décisives à son compteur après 18 matchs joués cette saison.

Mais s'il est bon sur le terrain, le retraité de la sélection belge est aussi heureux en dehors. Le prouve ce beau moment de complicité vécu cette semaine avec son fils. Ce dernier a assisté à la fin de l'entraînement de son papa. Après avoir marqué un but, Mertens a donc invité son fiston à célébrer avec lui d'une glissade sur la pelouse. La séance s'est achevée sur un gros câlin. Un beau moment de complicité.