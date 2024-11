Ils sont de retour: Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sur le banc de Manchester City face à Bournemouth

C'est une petite surprise ce samedi après-midi en Premier League. Alors que Pep Guardiola se montrait énigmatique et peu rassurant quant à la blessure de Kevin De Bruyne, le Diable Rouge est sur le banc des Cityzens pour affronter Bournemouth.

"Il se sent mieux à l'entraînement, mais pour arriver au niveau dont nous avons besoin en compétition, quand il faut frapper, là, il a encore mal. Il ne se sent pas bien et Kevin doit se sentir bien pour exprimer l'immense talent qui est le sien. Nous pensions qu'il allait revenir plus tôt, mais c'est pour cela que je ne suis pas docteur", avait d'ailleurs déclaré Guardiola avant l'élimination des siens en Carabao Cup.