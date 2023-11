Incidents OM-OL: Lyon insiste pour jouer sur terrain neutre

Le directeur du football de Lyon Vincent Ponsot a confirmé vendredi devant la presse l'intention du club rhodanien de faire appel de la décision de la LFP de faire disputer le match OM-OL le 6 décembre au Vélodrome avec du public et demande de nouveau de jouer sur terrain neutre.

"Nous, on veut pouvoir jouer au football sans avoir peur, ni risquer quoi que ce soit. On ne veut pas de sanction sportive parce que les joueurs marseillais n'y sont pour rien. On veut jouer sur terrain neutre", a insisté M. Ponsot. "On ne vas pas s'arrêter là. On le doit aux joueurs et l'encadrement."