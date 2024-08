"J'ai hâte que que les négociations se terminent": l'entraîneur de Naples attend Romelu Lukaku

Antonio Conte a visiblement envie de retrouver son protégé. Le coach italien a admis qu'il avait envie de retrouver Romelu Lukaku, qui devrait s'engager au Napoli dans les prochains jours, avant la fin du mercato. Devenu excédentaire à Chelsea, le Belge serait au cœur d'un accord d'environ 45 millions d'euros, bonus compris, qui a convaincu les Blues de le céder définitivement.

Son arrivée en Italie est attendue dans les prochains jours. "J’ai hâte que les négociations se terminent et je parlerai de ceux qui arriveront quand ce seront nos joueurs", a sobrement réagi Antoni Conte dimanche, après la victoire des siens contre Bologne. Conte et Lukaku se connaissent bien et ont notamment vécu de grands moments ensemble du côté de l'Inter Milan. Pour autant, Conte n'a pas voulu parler ouvertement de son futur attaquant. "Je n’en parlerai pas tant que ce ne sera pas officiel", a déclaré l'Italien.

Tout devrait désormais se boucler très rapidement.