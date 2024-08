"Je me sens mieux": Angel Gomes donne de bonnes nouvelles après son terrible choc à la tête

"L'impact a été dur, mais je me sens mieux", a-t-il déclaré dans une vidéo face caméra, laissant apparaître une blessure à la lèvre inférieure. "Merci à notre staff et au staff à l'hôpital pour le travail, et aussi aux supporters des deux équipes pour le soutien", a-t-il ajouté. Le milieu de terrain anglais de 23 ans s'était effondré samedi sur la pelouse à la 11e minute du match après avoir violemment heurté de la tête le milieu rémois Amadou Koné, exclu peu après par l'arbitre pour cet excès d'engagement.

Très vite entouré par les joueurs des deux équipes, Gomes a été soigné sur le terrain durant plus de 25 minutes avant d'être évacué par les pompiers sous les acclamations du stade Auguste-Delaune. À propos du geste du Rémois Amadou Koné, l'entraîneur lillois Bruno Genesio a parlé d'"agression" après la rencontre remportée 2-0 par le Losc.

"Ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir sur un terrain. Il y a des fautes qu'on peut excuser. Celle-ci pour moi ne l'est pas (excusable)", a-t-il estimé.