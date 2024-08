Énorme frayeur en France: un joueur de Lille se fait soigner 25 minutes sur la pelouse après un énorme coup à la tête

Le contact avec le milieu rémois Amadou Koné, exclu peu après par l'arbitre pour cet excès d'engagement, a eu lieu après 11 minutes de jeu, alors que le score était encore vierge. Le match a repris 34 minutes plus tard après l'évacuation de Gomes, 23 ans, sur civière. "Nous pouvons confirmer qu'Angel Gomes a repris conscience et a été transféré à l'hôpital", a indiqué le LOSC sur son compte X plus tard dans la soirée.

Le milieu de terrain anglais de 23 ans a été soigné sur le terrain durant plus de 25 minutes avant d'être évacué par les pompiers sous les acclamations du stade Auguste-Delaune.

À propos du geste du Rémois Amadou Koné, dont la tête a heurté celle d'Angel Gomes, l'entraîneur lillois a parlé d'"agression". "Ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir sur un terrain. Il y a des fautes qu'on peut excuser. Celle-ci pour moi ne l'est pas (excusable)", a-t-il estimé.

Le match a ensuite repris et les Lillois ont marqué un but dans chaque période. Bafodé Diakité a ouvert le score (45e+29) et Jonathan David a fait le break (90e+3). Remplaçant, Thomas Meunier est monté au jeu après 73 minutes, remplaçant Aïssa Mandi à droite d'une défense à trois. Lille rejoint Marseille, le PSG et Monaco, également victorieux lors de cette première journée, en tête du classement.