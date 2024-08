"Je prendrai probablement ma retraite à Al-Nassr": Cristiano Ronaldo en dit un peu plus sur sa fin de carrière

Il faut se mettre cela en tête, même si cela semble difficile à concevoir: Cristiano Ronaldo est plus proche que jamais de la fin de sa carrière. La superstar portugaise, âgée de 39 ans, se sent encore suffisamment en forme pour continuer à jouer en Arabie Saoudite, à Al-Nassr, où il continue à grappiller du temps de jeu.

"Je veux continuer"

Cristiano Ronaldo a ainsi avancé, sans se cacher, qu'il avait encore quelques années devant lui avant de mettre définitivement les crampons au fond du placard. "Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans… mais je prendrai probablement ma retraite ici à Al Nassr", a d'abord confirmé le Portugais, qui a été l'un des premiers Européens à s'engager dans le pays du Golfe, devenant aussi ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034, qui devrait se jouer sur place. "Je suis très heureux dans ce club, je me sens bien dans ce pays aussi. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer", a-t-il détaillé.

Il a ensuite réaffirmé sa volonté de poursuivre en équipe nationale. Dans le même temps, le joueur réfléchit à ce qu'il va faire plus tard, avec la volonté de s'éloigner un peu du football. "Je n'envisage pas d'être entraîneur. Ça ne me passe même pas par la tête, je n'y ai jamais pensé. Dans le futur, je ne me vois pas passer par là. Je me vois faire d'autres choses qui ne sont pas en relation avec le football", a déclaré CR7.

Voilà qui est clair.