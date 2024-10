Johan Neeskens, artisan du football total néerlandais, est mort

Johan Neeskens, mort dimanche à l'âge de 73 ans, était l'un des artisans du "football total" néerlandais et l'un des piliers de la grande équipe des Pays-Bas des années 1970 au côté de Johan Cruyff, dont il a été le plus fidèle lieutenant, en club également, à l'Ajax et au Barça.

Ce milieu de terrain était doté de deux jambes infatigables et étonnait par sa capacité à remonter le terrain à toute allure pour jouer tant en défense qu'en attaque.