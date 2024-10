Kylian Mbappé visé par une enquête pour "viol" en Suède: pourrait-il être viré du Real Madrid en cas d'inculpation?

Kylian Mbappé est retourné dès hier à l'entraînement au Real. Pour l'instant, au niveau de l'enquête, ce qu'on sait, c'est que 3 médias suédois affirment que c'est Mbappé qui est visé même si, pour la première fois, ils reconnaissent qu'aucun membre des rédactions n'a lu le document rapportant les étapes de la procédure.

Autre élément, selon RMC Sport, l'entourage de Kylian Mbappé affirme désormais qu'il est certain que le capitaine de l'équipe de France est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm. Dans l'entourage du joueur, on reste malgré tout serein même si on est conscient que va s’engager un processus long, fastidieux et handicapant en termes d’image.

A ce stade, la justice de Suède ne mentionne toujours pas son nom. "Une plainte pour viol a été reçue par la police. Une enquête est en cours", a simplement indiqué la procureure suédoise. Officiellement, tout lien entre les investigations et l’attaquant du Real Madrid n’est pas confirmé.