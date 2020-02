L'agent de Paul Pogba lâche une énorme BOMBE sur l'avenir de son joueur

Quel sera le futur club de Paul Pogba ? Le sujet revient souvent sur la table, alors que le Français semble malheureux à Manchester United. Son agent, Mino Raiola, a clairement ouvert la porte à un départ l'été prochain.

Paul Pogba va sans aucun doute vivre un été agité. L'international français va d'abord tenter d'aider les Bleus a triomphé à l'Euro 2020. Il devra ensuite gérer son cas personnel et choisir entre un départ ou une poursuite de l'aventure à Manchester United.

Mino Raiola, son agent, l'un des plus influents du monde, n'a d'ailleurs pas hésité à aborder le sujet en Italie. Ce dernier s'est confié aux journalistes après l'affrontement entre Milan et la Juventus, l'ancien club de Paul Pogba. La Juve serait intéressée par un retour du Français, ce qui ne laisse pas le joueur indifférent. "Comme pour Ibrahimovic (NDLR: qu'il représente aussi) , l'Italie est une deuxième maison pour Paul Pogba. Un retour à la Juve ne lui déplairait pas, mais on en reparle après l'Euro...", a d'abord expliqué Raiola.

Il a ensuite mis un coup de pression à Manchester United, l'actuel employeur du milieu de terrain. "Il veut lutter au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s'enfuir quand les choses vont mal". De quoi faire remonter les rumeurs d'un départ imminent du joueur français.

Voilà déjà l'un des feuilletons de l'été prochain !