L1: contre Toulouse, Lille veut surfer sur la vague de son exploit

Partager:

Après les étoiles de la Ligue des champions, retour au "pain quotidien": le Losc souhaite s'inspirer de son exploit face au Real Madrid (1-0) pour enchaîner contre Toulouse samedi (19h00) lors de la septième journée de Ligue 1. Forcément, les projecteurs du Stade Pierre-Mauroy seront moins brillants samedi. Ils n'éclaireront plus Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et les autres étoiles du Real, dans une confrontation européenne.

Mais le Losc, cinquième du championnat avec dix points, aspire à entretenir cette lumière qui l'a guidé pour écrire l'une des plus belles lignes de son histoire et s'en servir face au TFC, quinzième (cinq points), dans "un match beaucoup moins sexy à jouer", concède Bruno Genesio. Contre les Madrilènes, les Lillois ont montré le meilleur d'eux-mêmes dans l'application tactique et technique, l'abnégation et la force collective. Autant d'éléments qui leur avait manqué à Saint-Étienne (défaite 1-0), à Lisbonne face au Sporting (défaite 2-0), et dans une moindre mesure contre Strasbourg (3-3). "Vous imaginez la différence d'attitude entre (le match à) Saint-Étienne et ce qu'on a fait ce soir?", s'exclamait le président du club Olivier Létang dans la foulée de l'exploit. "Ça veut dire que c'est tout un club qui avance, qui progresse. (...) Dans le sport collectif, ce sont les attitudes qui sont importantes".

D'une certaine façon, leur succès acquis face aux Madrilènes les oblige. "Si on a fait ça ce soir contre le Real Madrid, il faut être à la hauteur samedi contre Toulouse", rappelle Olivier Létang. "C'est notre pain quotidien." - "Reproduire, c'est le plus difficile" - C'est un tout autre match qui attend les Lillois face aux Toulousains. Il leur faudra sans doute faire le jeu de bout en bout, dans la position du chasseur et non plus celle du Petit Poucet. "Il faut le reproduire, c'est toujours le plus difficile au très, très haut niveau", estime Bruno Genesio. "On sait qu'il y a des matches après la Ligue des champions qui sont toujours difficiles à gérer, donc il faut qu'on finisse bien avant cette trêve pour pouvoir de nouveau penser, bien sûr, au championnat, mais aussi aux affiches qui nous attendent en Ligue des champions."