L1: l'aventure de l'entraîneur Will Still à Reims prend brutalement fin

"Il a été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd'hui", a écrit le club champenois dans un communiqué.

De prodige à paria. Promu entraîneur de Reims à seulement 30 ans avant de devenir un des personnages incontournables de la Ligue 1, Will Still n'a pas résisté à la mauvaise série de son club, qu'il a quitté jeudi.

Will Still semblait de toute façon sur le départ, son nom ayant circulé dans diverses rumeurs de transferts cette année, la plupart du temps vers l'Angleterre, l'un des deux pays de l'entraîneur anglo-belge de 31 ans.

Surtout, les Rémois n'ont plus gagné depuis six rencontres et viennent de subir trois défaites consécutives, la dernière, lourde et embarrassante, à Clermont (4-1), dernier de Ligue 1.

À seulement trois matches de la fin de la saison, cette séparation anticipée constitue une surprise dans la mesure où Reims n'est pas menacé par une possible relégation. En revanche, le club de la Marne ne devrait pas bouger du ventre mou du classement, alors qu'il ne lui reste que des matches difficiles: un déplacement à Brest (troisième), et la réception de Marseille (septième) puis Rennes (neuvième).

Mais cette rupture est brutale pour Still, qui avait jusqu'à présent connu une ascension fulgurante au sein du club. D'abord adjoint d'Oscar Garcia, Still avait été propulsé sur le banc par intérim en octobre 2022 après le départ de l'Espagnol, puis confirmé dans ses fonctions un mois plus tard, à seulement 30 ans et alors qu'il n'avait même pas son brevet d'entraîneur professionnel, grâce à une série de six matches sans défaite.

Le football français découvre alors ce jeune entraîneur aux idées audacieuses et aux déclarations franches, voire fracassantes. Will Still devient rapidement populaire à Reims et ailleurs en Ligue 1.

Les résultats suivent: son équipe termine douzième en 2022, puis onzième en 2023 grâce notamment à une série de 19 matches sans défaite qui pousse le club à prolonger Still jusqu'en 2025.

Mais le Stade de Reims ne progresse pas lors de la saison 2023-2024. Malgré un très bon début d'exercice - Reims est sixième et donc virtuellement européen jusqu'à la 19e journée - les joueurs de Will Still ne parviennent pas à battre les équipes mieux classées et les résultats s'essoufflent.

Sans doute affaibli par les rumeurs de départ en début d'année, Still paie surtout la très mauvaise spirale de son équipe, que même sa popularité n'est pas parvenue à sauver. Il part avec son assistant et frère cadet Nicolas Still.

"Le Stade de Reims tient à remercier Will et Nicolas Still pour leur investissement et toutes ces belles émotions vécues ensemble", a indiqué le président du club Jean-Pierre Caillot dans le communiqué. "Will a été l'un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018, et a incontestablement permis au Stade de Reims de franchir encore un cap, notamment dans le contexte d'internationalisation du vestiaire".

"Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club", a commenté Will Still, cité dans le communiqué du club.