La bourde de la semaine: la fédération allemande annonce la sélection d'un joueur... qui n'est pas du tout Allemand

Sur les réseaux sociaux, c'est la fédération lettonne qui a su s'emparer de la bourde. "Nous apprécions votre intérêt, mais le vol de Dario Sits vers Riga est déjà réservé", ont-ils écrit sur X. Les Allemands ont ensuite répondu avec un GIF 'Oops', préférant rire de ce petit incident, finalement sans conséquence. Première de son groupe, l'Allemagne n'a plus besoin que d'un petit point pour valider son ticket pour le Final 8 de la Ligue des Nations et affrontera la Bosnie et la Hongrie, les 16 et 19 novembre, pour tenter de l'obtenir.