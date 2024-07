La journée du mercato du 12/07: le buteur de l'Union file chez un concurrent

La rumeur était dans l'air depuis plusieurs jours, ce serait fait. Zirkzee devrait bel et bien rejoindre ManU après une saison aboutie avec Bologne.

EXCLUSIVE: Joshua Zirkzee to Manchester United, here we go!



Man United will NOT trigger the clause but pay slightly above €40m with better payment terms, in three years.



Zirkzee signs until June 2029 with option for further season.



First signing of INEOS new era. pic.twitter.com/clTwvvgTC8