La relève est déjà là: Nuri Sahin est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a nommé vendredi Nuri Sahin comme entraîneur. L'ancien milieu de terrain s'est engagé jusqu'en juin 2027 et remplace Edin Terzic sur le banc des Schwarzgelben.

"C'est un grand honneur pour moi d'être l'entraîneur du Borussia Dortmund", a déclaré Sahin sur le site web du club. "Dès le premier jour, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et avec une grande passion pour atteindre le plus de succès possible."

Sahin, 35 ans, a mis fin à sa carrière de joueur en 2021. L'international turc né à Lüdenscheid (à une quarantaine de kilomètres de Dortmund), a été formé au Borussia Dortmund et y a débuté sa carrière professionnelle en 2005. Il a quitté la Ruhr pour le Real Madrid en 2011 et a effectué un deuxième passage à Dortmund, de 2013 à 2018. Il a joué au total 274 matchs (26 buts) pour le club de la Ruhr, remportant la Bundesliga en 2011 et la Coupe d'Allemagne en 2017.