La revanche de Vinicius? Voici les nommés pour les prix The Best de la FIFA

Les prix "The Best" de la FIFA, récompensant notamment les meilleurs joueur et joueuse de l'année 2024, seront décernés mardi à Doha, a annoncé lundi la Fédération internationale de football.

Chez les hommes, il y aura onze prétendants pour le trophée du meilleur joueur pour lequel le Brésilien Vinicius Junior, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et l'Espagnol Rodri (Manchester City), sacré champion d'Europe avec la Roja et Ballon d'Or 2024, font figures de grands favoris. Aucun Belge ne figure parmi les nommés.

Chez les femmes, seize joueuses seront en concurrence dont l'Espagnole Aitana Bonmati, sacrée l'année dernière et lauréate du Ballon d'Or en 2023 et 2024. D'autres prix couronneront les meilleurs entraîneurs d'une équipe féminine et masculine ainsi que les meilleurs gardien et gardienne. Les prix Marta (femmes) et Puskas (hommes) seront attribués aux plus beaux buts de l'année.