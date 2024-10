La révolution est en marche: voici pourquoi la FIFA a été obligée de faire cette grosse annonce

La Fédération internationale de football (FIFA) réunira "prochainement" les "parties prenantes clés" du football pour discuter des transferts et d'éventuelles adaptations de l'article 17 du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ). L'instance mondiale du football l'a annoncé lundi dans un communiqué, dix jours après l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le dossier du joueur français Lassana Diarra.

L'article 17 du RSTJ porte sur les "Conséquences d'une rupture de contrat sans juste cause". Dans un entretien publié sur le site de la FIFA, Emilio Garcia Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de l'instance, explique que l'instance "va engager un dialogue global avec les principaux acteurs. Avec eux, la FIFA déterminera les conclusions à tirer de l'affaire Diarra et les changements pertinents à apporter à l'Article 17 du RSTJ."