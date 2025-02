Le compositeur a combattu pour les Nazis: un club allemand supprime son hymne après une énorme polémique

Le FC Sankt Pauli a décidé de ne plus diffuser son hymne Das Herz von St. Pauli après la révélation des liens de son parolier, Joseph Ollig, avec la propagande nazie. Une enquête menée par le musée du club et relayée par Sportschau a mis en lumière son passé d’ancien soldat de la Wehrmacht et de correspondant de guerre.

Fidèle à ses valeurs antifascistes, Sankt Pauli a immédiatement suspendu l’hymne, une mesure officialisée lors du match contre Fribourg. "Un chant de stade doit rassembler et créer un moment d’unité. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas", a déclaré le président Oke Göttlich.