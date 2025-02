L'entraineur de Liverpool s'en prend à un de ses joueurs après le nul contre Aston Villa: "Il ne doit pas manquer d'effort"

Slot appuie sur le fait que ce n'est pas l'occasion manquée en elle-même qui ne lui a pas plu. "mais plutôt les 20 minutes qui ont suivi cela" remarquait l'entraîneur. Pour lui, l'attaquant n'était pas le même que d'habitude. "Ce n’est pas le Darwin habituel qui se donne à fond pour aider l’équipe. Je préfère qu’il marque, mais ce n’est pas une question de chance, c’est une question de travail".

