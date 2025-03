Les sorties de Jack Grealish posent-elles problème pour la sélection anglaise? "Nous voulons qu’il soit plus calme... mais ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas là"

Et le tacticien allemand a fait quelques choix forts en rappelant Jordan Henderson, ou en faisant confiance au jeune latéral d'Arsenal, Myles Lewis-Skelly (18 ans) et au moins jeune Dan Burn (32 ans) de Newcastle. Du côté des absents, on notera évidemment le nom de Jack Grealish, à la peine cette saison.

Connu pour ses dribbles, mais aussi par ses... sorties remarquées en boîte de nuit, l'Anglais paie-t-il ses quelques frasques récentes ? "Bien sûr, ce n’est pas l’idéal qu’il soit dans les journaux", a répondu Thomas Tuchel avant de développer. "Vous, les médias, vous êtes ravis d’en parler, de rendre tout cela public. Tout le monde a un téléphone aujourd’hui, pas seulement vous. Et ces gars sont célèbres, ce sont des personnalités publiques. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous voulons qu’il soit plus calme. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’il n’est pas là. C’est sportif", a expliqué lenouveau sélectionneur des Three Lions avant de poursuivre.

"J’adore Jack. J’aime tout chez lui : sa personnalité, ses qualités. C’est un gars qui a du courage. Il peut supporter la pression. Il peut être le ciment de cette équipe. Il n’a pas été perturbé quand il s’est fait siffler à Madrid. Mais il n’a tout simplement pas assez de rythme. Il m’a dit : ‘Ecoute Thomas, c’est difficile pour moi d’influencer un match quand je sors du banc, puis de me retrouver à nouveau sur le banc, et de rejouer deux semaines plus tard.’ Je ne juge personne. Il a besoin de jouer pour s’améliorer et devenir une machine", a finalement conclu Thomas Tuchel.

La sélection complète

Gardiens

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley)

Défenseurs

Dan Burn (Newcastle), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (AC Milan/Ita) Milieux: Jude Bellingham (Real Madrid/Esp), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax Amsterdam/P-B), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants

Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich/All), Marcus Rashford (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham)