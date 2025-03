"L'homosexualité est un pêché": les propos d'une joueuse internationale espoir française créent la polémique

La Fédération française de football (FFF) a condamné samedi "les propos inappropriés" d'Aïrine Fontaine, milieu de terrain de Fleury 91 et de l'équipe de France espoir, qui estime que "l'homosexualité est un pêché" dans une interview publiée jeudi par Holy Production, se définissant comme un média chrétien.

"Comme c'est dit dans la Bible, on sait très bien que l'homosexualité est un péché. Dans le Lévitique (l'un des cinq livres de la Bible, NDLR), c'est marqué" répond la jeune milieu de terrain (20 ans) à son interlocuteur lui demandant quel est son rapport à "l'homosexualité et au milieu du football" dans un entretien d'une demi-heure, diffusé jeudi sur Youtube et les comptes Instagram de la joueuse et du média et retiré depuis.