Ligue 1: avec un triplé éclair d'Openda, Lens retrouve la lumière à Clermont

En panne lors de ses trois dernières sorties, Lens a renoué avec la victoire en s'imposant sur le terrain de Clermont (4-0), dimanche à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 grâce à un triplé de Loïs Openda inscrit en moins de cinq minutes avant la mi-temps.

Le Racing restait sur deux résultats nuls face à Montpellier et Lille (1-1) et une défaite à Nantes (2-1) et ce succès lui permet de prendre provisoirement seul la 3e place avec 54 points avec trois longueurs de mieux sur Monaco qui reçoit Reims dimanche en fin d'après-midi (17H05).

De son côté, Clermont, qui avait gagné à Toulouse (1-0), le 5 mars, se maintient dans le ventre mou du classement (11e) avec un matelas de douze points d'avance sur la zone de relégation.

Pour donner un avantage décisif aux Lensois, Openda, qui n'avait plus marqué depuis le 11 janvier, a profité des cadeaux de la formation clermontoise qui s'est totalement sabordée dans le dernier quart d'heure de la première période alors qu'elle a eu l'occasion d'ouvrir la marque.