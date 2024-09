Ligue des Nations: Deniz Undav ouvre son compteur avec l'Allemagne, Harry Kane fête sa centième avec un doublé

Les Pays-Bas et l'Allemagne ont partagé l'enjeu 2-2 mardi soir dans le cadre de la deuxième journée du groupe A3 de la Ligue des Nations. Au cours d'une rencontre ouverte et spectaculaire, aucune équipe n'a su prendre le dessus sur l'autre.

Joshua Kimmich a ensuite donné l'avantage à la 'Mannschaft' dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il a réceptionné un centre de David Raum, qui a profité d'une ouverture lumineuse de Robert Andrich (45+3e). En début de seconde période, les 'Oranje' ont relancé le suspense avec l'égalisation de Denzel Dumfries, à la réception d'un centre de Brian Brobbey (51e). Aucun autre but n'a été marqué et les deux équipes se sont partagé les points à Amsterdam.

Les Néerlandais sont directement rentrés dans la rencontre avec l'ouverture du score de Tijjani Reijnders dès la deuxième minute de jeu. Le milieu de l'AC Milan a parfaitement conclu un beau mouvement collectif des 'Oranje'. La réaction allemande est arrivée en fin de première période avec l'égalisation de l'ancien unioniste Deniz Undav (38e). L'attaquant a su profiter d'une erreur de Matthijs de Ligt, permettant aux Allemands de partir en reconversion et d'inscrire leur premier but de la rencontre malgré une belle intervention initiale de Verbruggen.

Au classement du groupe 3, l'Allemagne et les Pays-Bas se partagent la tête avec 4 points, 3 unités devant la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, 1 point, qui ont partagé l'enjeu 0-0 mardi soir à Budapest. En Ligue B, l'Angleterre s'est imposée face à la Finlande 2-0 avec un doublé de Harry Kane (57e, 76e). Les Anglais sont en tête du groupe 2 avec 6 points, à égalité avec la Grèce, victorieuse de l'Irlande 2-0. Les 'Three Lions' avaient également battu les Irlandais 0-2 samedi à Dublin.

"En tant qu'attaquant, je voulais bien sûr marquer un but et rendre la soirée aussi mémorable que possible, et aussi gagner le match. Alors marquer deux beaux buts, avec une belle finition et aider l'équipe à gagner 2-0, c'était vraiment parfait", a dit l'avant-centre en conférence d'après-match. Ses deux frappes victorieuses ont permis à l'Angleterre d'assurer un second succès d'affilée dans le groupe 2 de la Ligue B (deuxième division européenne) avant de recevoir la Grèce, co-leader avec elle, dans un mois.