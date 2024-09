"Ils sont nuls", "Catastrophique", "Habituelle victoire des Bleus": la presse française ne rate pas nos Diables Rouges

Les Diables Rouges sont passés totalement à côté de leur sujet, hier soir, contre la France. Solides pendant 20 minutes, ils ont finalement craqué pour "offrir" la victoire aux Bleus, qui se sont imposés 2-0 au terme d'un match bien maîtrisé. Si la prestation inquiète quelque peu la presse belge, en France, les médias semblent carrément surpris de ce qu'ils ont vu. Tous s'en prennent frontalement à l'équipe nationale, qui ne les a pas du tout séduits.

"Ils sont nuuuuuls"

"Les Belges ont dominé les vingt premières minutes. Ils ont eu le ballon, nous ont fait reculer, certes. Mais, finalement, ils n'ont pas été si dangereux et je pense que les Français ont fini par se sentir en sécurité dans ce bloc bas. L'équipe belge manquait de moyens et de qualités pour nous faire vraiment mal", a par exemple déclaré Claude Puel, interrogé par le journal L'Equipe. "L'habituelle victoire des Bleus sur la Belgique face à un adversaire peu intense, faible en défense et éteint au milieu par la pression française, aura atténué l'impression calamiteuse laissée face à l'Italie", embraye le même journal dans son analyse d'après-match, qui souligne aussi la baisse de régime de Kevin De Bruyne en fin de match, comme un signe de fatalité.