Kevin De Bruyne va-t-il raccrocher chez les Diables Rouges ? Domenico Tedesco calme le jeu après une vidéo intrigante

Une fois le match terminé, on aperçoit De Bruyne avoir une conversation avec Vercauteren. Il semble lui dire "j'arrête, j'arrête" avant de se diriger vers Kylian Mbappé. Ce que De Bruyne a réellement dit, et s'il envisage vraiment d'arrêter sa carrière avec l'équipe nationale, reste à confirmer.

Au micro de VTM, après le coup de sifflet final, le capitaine des Diables, qui avait récemment exprimé son souhait de continuer jusqu'à la Coupe du monde 2026, avait donné son avis sur la prestation de l'équipe nationale : "Il y a des gens qui n'accomplissent pas leurs tâches et après, tu as des problèmes". "Je peux accepter que nous ne sommes pas aussi bons que l'équipe de 2018. Et je pense que je suis le premier à l'avoir dit. Mais il y a d'autres choses qui sont inacceptables", avait-il conclu.