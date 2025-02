L'incroyable prémonition de Sørloth avant son but salvateur face à Barcelone: "Je me sens super bien dès que je joue ici"

Barcelone accueillait l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de Copa del Rey mardi soir, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un match fou. Score final de la rencontre? 4-4. Le sauveur des Colchoneros n'est autre que le buteur norvégien, Alexander Sørloth. Rentré à la 68ème il est venu égaliser dans les derniers instants de la rencontre.

Sørloth est en quelque sorte la bête noire du FC Barcelone, c'est le 5ème match d'affilée où il fait trembler les filets des Blaugranas. Pour lui, c'était évident, ce stade est en quelque sorte son jardin. "Je me sens super bien dès que je joue à Barcelone. C’est le quatrième ou cinquième match au cours duquel je marque ici. C’est un sentiment incroyable. Même quand je me suis réveillé ce matin, je savais que j’allais marquer", a souri l'attaquant norvégien au micro d'ESPN.

