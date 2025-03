Mauvaise nouvelle pour Neymar qui a quitté la sélection brésilienne: "Le retour semblait si proche"

Sélectionné pour la première fois avec la sélection brésilienne, Neymar n'effectuera finalement pas son grand retour en équipe nationale à cause d'une blessure à la cuisse.

Le sélectionneur national Dorival Junior a fait appel à trois remplaçants : l'arrière gauche Alex Sandro, coéquipier de Danilo, le gardien de Lyon Lucas Perri et l'attaquant du Real Madrid Endrick.

Neymar ne jouera finalement pas avec l'équipe nationale brésilienne dans les semaines à venir. L'attaquant de Santos, âgé de 33 ans, est blessé ainsi que le gardien de Manchester City, Ederson, et le défenseur de Flamengo, Danilo. Ils ne joueront pas les matchs de qualification de la Coupe du monde 2026 qui se dérouleront à la fin du mois contre la Colombie et l'Argentine.

Neymar a été convoqué par la Seleçao jeudi dernier, après un an et demi d'absence. Sa dernière apparition sous le maillot "auriverde" remonte au 17 octobre 2023 pour une rencontre contre l'Uruguay. L'ancienne star du FC Barcelone et du Paris SG s'était ce jour-là blessée gravement au genou gauche.

"Le retour semblait si proche", a déploré le Brésilien sur son compte Instagram. "Nous avons eu de longues conservations et tout le monde est au courant de mon désir de revenir, mais nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il est mieux de ne prendre aucun risque et de se préparer de la meilleure manière possible pour éradiquer cette blessure", a-t-il ajouté.

Il compte à ce jour 128 matchs avec le Brésil, depuis le mois d'août 2010, et a inscrit 79 buts.

Le Brésil n'est que 5e des éliminatoires sud-américaines avec à peine 18 points en 12 matchs. Les six premiers pays sud-américains seront directement qualifiés et même le septième classé, sur dix pays, peut encore disputer des barrages intercontinentaux.