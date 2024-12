"Moi, je les ai gagnés proprement": José Mourinho détruit Pep Guardiola après ses critiques virulentes

Le duel à distance entre José Mourinho et Pep Guardiola a repris de plus belle. Cette fois, c’est le Special One qui a dégainé, critiquant son rival après une récente déclaration du coach de Manchester City.

Le Catalan avait surpris avec une petite attaque lorsqu'il était comparé à Mourinho dans sa gestion de crise. Est-il dans une situation aussi complexe que celle du Special One en Turquie ? "J'espère que ce n'est pas mon cas... Il a gagné trois championnats, j'en ai gagné six...", a déclaré Pep, en référence au nombre de titres de champions d'Angleterre glanés dans sa carrière.

La rivalité est toujours aussi forte entre Pep Guardiola et José Mourinho. Si les deux hommes ne sont plus dans le même championnat, ils continuent à se chercher mutuellement, par médias interposés. La preuve avec, cette semaine, le petit tacle glissé par Pep Guardiola à son grand rival, qu'il affrontait à l'époque avec le Barça.

Une contre-attaque cinglante

Interrogé par la presse turque, Mourinho n’a pas mâché ses mots en répondant à son rival. Visiblement, la petite pique ne lui a pas plu. Pas du tout même. "Guardiola dit qu’il a gagné six trophées et moi trois. Mais moi, je les ai gagnés honnêtement et proprement", a-t-il déclaré, en référence aux poursuites en cours contre Manchester City, cité dans des affaires de malversations financières, avec 115 charges qui pèsent contre le club. "Si je perds, je félicite mon adversaire pour avoir été meilleur. Mais je ne veux pas gagner en ayant 150 poursuites judiciaires", a conclu le Special One.

Balle au centre, match retour prévu sous peu.